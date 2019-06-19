Samsung запатентовал ноутбук с расширяющимся на 50% экраном

Samsung сосредоточилась на разработке гибких экранов, так как эти дисплеи позволят кардинально изменить формы современной цифровой техники.

Если со складными смартфонами более или менее все понятно, но вот как могут выглядеть ноутбуки с гибкими экранами пока неясно.

Возможно патентные изображения Samsung прояснят, как можно использовать гибкий экран в ноутбуках.

Корейский производитель запатентовал ноутбук, у которого на 50% можно увеличивать экран.

В сложенном состоянии экран ноутбука имеет привычное соотношение сторон 16:9, а в разложенном дисплей становится сверхшироким.

По заявлению источника, в таком варианте соотношение сторон будет выше чем 21:9, но немного меньше чем соотношение 32:9.

Других данных про ноутбук источник пока не предоставил. Осталось только дождаться показа прототипа подобного ноутбука от Samsung, причем возможно корейская компания продемонстрирует такой прототип на выставке CES 2020.