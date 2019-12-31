Samsung за счет LPDDR5 сделает свои смартфоны очень быстрыми

Samsung летом начала производство памяти типа LPDDR5. Эту оперативную память активно начнут устанавливать в смартфоны 2020 года, и насколько известно, такая память будет устанавливаться в смартфон Mi 10 от Xiaomi.

По данным рессурса DigiTimes, компания Samsung применит LPDDR5 в топовых смартфонах с поддержкой 5G. Ожидается, что первыми новый тип памяти получат аппараты Galaxy S11.

В Samsung заявляют, что их память на 30% меньше потребляет энергии, чем LPDDR4X. К тому же чип LPDDR5 на 12 ГБ ОЗУ за секунду способен передать объем информации равный 44 ГБ.

Если данная информация соответствует действительности, то новые смартфоны станут очень быстрыми.