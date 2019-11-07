Samsung W20 окажется новым Galaxy Fold и дебютирует 19 ноября

В октябре южнокорейская компания анонсировала новую модель смартфона с названием Samsung W20.

Тогда появилось предположение, что компания готовит гибкий смартфон-«раскладушку», но оказалось это не так.

Samsung сегодня распространила новый рекламный постер, который указывает на новый складной смартфон с дизайном Galaxy Fold.

Его официальная презентация состоится 19 ноября.

Можно предположить, что новинка станет модернизированной версией Galaxy Fold, в которой будет установлен процессор Snapdragon 855+ и модем 5G.