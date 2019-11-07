Samsung W20 окажется новым Galaxy Fold и дебютирует 19 ноября

Samsung W20 окажется новым Galaxy Fold и дебютирует 19 ноября07.11.2019 23:41
В октябре южнокорейская компания анонсировала новую модель смартфона с названием Samsung W20.
Тогда появилось предположение, что компания готовит гибкий смартфон-«раскладушку», но оказалось это не так.
Samsung сегодня распространила новый рекламный постер, который указывает на новый складной смартфон с дизайном Galaxy Fold.
Его официальная презентация состоится 19 ноября.
Можно предположить, что новинка станет модернизированной версией Galaxy Fold, в которой будет установлен процессор Snapdragon 855+ и модем 5G.
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