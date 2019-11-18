Samsung выпустит удешевленную версию смартфона Galaxy Fold

Доступная версия гибкого смартфона будет отличаться не только ценником, но и размером экрана, а также новыми цветовыми решениями.

О появлении более доступных вариантов Galaxy Fold сообщил инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal). Если верить источнику, то компания уже готовит версию с модельным номером SM-F700.

Этот аппарат будет работать в сетях четвертого поколения, получит 256 ГБ встроенной памяти и будет выпущен в сиреневом и черном цвете.

Насколько снизится стоимость новой версии пока не понятно. Другой информатор сообщил, что такая модификация будет отличаться диагональю экрана.

В частности, модель будет оснащена 6,7-дюймовым дисплеем, вместо 7,3-дюймового как у актуального Galaxy Fold. Еще инсайдер утверждает, что к выходу готовятся вариант с 8- и 13-дюймовыми экранами.