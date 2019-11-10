Samsung выпустит среднебюджетный смартфон Galaxy A71 с 5G

Samsung выпустит среднебюджетный смартфон Galaxy A71 с 5G10.11.2019 11:56
Южнокорейский производитель разрабатывает новую модель смартфона, которая получит название Samsung Galaxy A71.
По предварительным данным, эта модель на рынке будет конкурировать с устройствами Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10. Сегодня инсайдер распространил первые подробности о новинке.
В частности, источник заявляет, что Samsung выпустит среднебюджетный смартфон Galaxy A71, который получит поддержку 5G, а еще он будет оснащен основной камерой с главным модулем на 108 Мп и двумя вспомогательными датчиками.
Его предварительная стоимость составит около 500 долларов. Уже известно, что модель в Китае будет носить обозначение SM-A7160, а на глобальном рынке — SM-A715F.
Работать она будет на фирменном процессоре Exynos 980, в котором модем 5G будет встроен. Galaxy A71 станет первой моделью бренда с таким процессором.
Оперативной памяти устройству приписывают 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. В качестве ОС будет Android 10 с One UI 2.0. О сроках презентации новинки информации пока нет.
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