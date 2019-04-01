Samsung выпустит планшет Galaxy Tab S5 с процессором Snapdragon 855 и S Pen

Samsung выпустит планшет Galaxy Tab S5 с процессором Snapdragon 855 и S Pen01.04.2019 16:35
Как правило, планшеты не оснащают флагманскими процессорами, за исключением устройств от Apple.
Участники форума XDA Developers в коде прошивки для Samsung Galaxy Fold обнаружили список устройств, которые будут созданы на базе флагманского процессора Qualcomm 855.
Такой процессор получит планшет Galaxy Tab S5, а также смартфоны Galaxy Note 10. В прошивке также указаны уже представленные Galaxy S10, Galaxy Fold.
Что касается планшета Tab S5, то в нем должны быть очень узкие рамки и поддержка стилуса S Pen.
Презентация этого планшетного компьютера должна состоятся осенью. В августе покажут смартфон Galaxy Note 10.
Основная камера в Samsung Galaxy Note 10 будет лучше чем в Galaxy S10
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