Samsung выпустит планшет Galaxy Tab S5 с процессором Snapdragon 855 и S Pen

Как правило, планшеты не оснащают флагманскими процессорами, за исключением устройств от Apple.

Участники форума XDA Developers в коде прошивки для Samsung Galaxy Fold обнаружили список устройств, которые будут созданы на базе флагманского процессора Qualcomm 855.

Такой процессор получит планшет Galaxy Tab S5, а также смартфоны Galaxy Note 10. В прошивке также указаны уже представленные Galaxy S10, Galaxy Fold.

Что касается планшета Tab S5, то в нем должны быть очень узкие рамки и поддержка стилуса S Pen.

Презентация этого планшетного компьютера должна состоятся осенью. В августе покажут смартфон Galaxy Note 10.