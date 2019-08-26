Samsung выпустит новые смартфоны Galaxy A91 и Galaxy A90 5G

Samsung расширит список смартфонов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Сейчас такой блок питания поддерживает Galaxy Note 10+.

Для использования 45 Вт зарядки в смартфоне должна быть заявлена поддержка технологии Super Fast Charging 2.0 и судя по официальным документам, Samsung в смартфоне Galaxy A91 будет поддержка Super Fast Charging 2.0 и мощной зарядки на 45 Вт.

Помимо Galaxy A91 будет еще выпущен Galaxy A90 5G, но в нем реализуют возможность подзарядки блоком питания на 25 Вт.

Известно, что в Galaxy A91 и Galaxy A90 5G установят Snapdragon 855 и 6,7-дюймовый дисплей.

Также смартфоны получат 48 Мп датчик изображения. Презентация Galaxy A91 и A90 5G намечена четвертый квартал 2019 года. Есть данные, что новинки дебютируют уже в октябре.