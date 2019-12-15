Samsung выпустит конкурента смартфону Redmi K30 5G

Redmi K30 5G еще официально не продается на рынке и как сообщалось ранее, он поступит в продажу только 15 января.

Но именно этот аппарат стал первым в мире, получившим новый процессор Snapdragon 765G. Такой же смартфон, как выяснилось, готовит и компания Samsung.

Новая модель на рынке составит конкуренцию именно Redmi K30 5G.

То есть, новинка будет относиться к среднебюджетному сегменту, будет иметь поддержку сетей пятого поколения и не отстанет от конкурента в качестве съемки фото и видео.

Сейчас известно, что смартфон от Samsung имеет каталожный номер KM8V8001JM-B813 и возможно он будет относиться к линейке Galaxy A.