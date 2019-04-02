Компания Samsung уже представила свою флагманскую линейку Galaxy S10 и принялась активно работать над следующим Galaxy Note, о котором появляются новые подробности.



Согласно последним инсайдерским данным, Samsung выпустит компактную версию фаблета Galaxy Note 10, то есть фактически модель выйдет в двух вариантах, которые будут отличаться технически и размерами. К тому же младшей версии приписывают доступный ценник, сообщает Gazetadaily.ru.

Первой версией Galaxy Note 10, как ожидается, окажется модель с 6,7-дюймовым экраном и поддержкой 5G, а вторая будет обычной с 6,4 дюймовым экраном, как у предшественника.

При этом новые данные указывают, что Galaxy Note 10 получит «облегченную» версию подобно тому, как во флагманской линейке сделали Galaxy S10e.

Источники утверждают, что такой вариант будет предназначен исключительно для европейского рынка. Презентация фаблета ожидается в конце лета.