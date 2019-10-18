Samsung выпустила в Китае смартфон Galaxy A90 с поддержкой 5G

Корейская компания предложила клиентам из Китая новый смартфон с поддержкой работы в сетях пятого поколения.



Теперь на рынке стал доступен для покупки смартфон Galaxy A90, который работает на процессоре Snapdragon 855 и имеет модуль 5G.

Этот аппарат становится самым доступным в сегменте аппаратов с 5G.

В Китае его оценили в 635 долларов. Помимо топового процессора и модема, модель получила еще и емкий аккумулятор с поддержкой 25-ватной зарядки, а также 48-Мп основную камеру.