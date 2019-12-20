Samsung выпустила раскладушку W20 5G за 250 тысяч рублей

Для китайского рынка компания Samsung решила выпустить другой раскладной смартфон, который в КНР получил название Samsung W20 5G, а его анонс состоялся еще в ноябре.

Теперь данная модель поступила в продажу в двух версиях — Standard и Extreme. Первый в Китае стоит $2 855, а второй обойдется в $4 280.

В целом Samsung W20 5G является улучшенной версией Galaxy Fold. В китайском варианте смартфона установлен процессор Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти.

Флеш-накопитель в устройстве на 512 ГБ. Вместе со смартфоном Samsung W20 5G в комплекте поставляются беспроводные наушники Galaxy Buds.

Стоит отметить, что технически версии Standard и Extreme ничем не отличаются, но версия Extreme еще получила VIP-сервис, о котором пока ничего не сообщается.