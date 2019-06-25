Samsung выпустила обновление для смартфонов Galaxy A30 и Galaxy A70

Samsung выпустила обновление для смартфонов Galaxy A30 и Galaxy A7025.06.2019 21:04
Samsung выпустила обновление для смартфона Galaxy A30 и Galaxy A70, в котором содержится новая заплатка безопасности операционной системы и ряд улучшений, повышающих стабильность работы смартфонов.
Для Galaxy A70 в новой прошивке улучшена работа подэкранного сканера и самого сенсорного дисплея.
Все особенности обновления в компании пока не разрывают, так как его пока распространяют выборочно в некоторых странах, а в случае отсутствия багов его начнут рассылать по «воздуху» глобально.
Для установки обновления на Galaxy A30 на смартфоне должно быть свободно 645 МБ, а на Galaxy A70 – 470 МБ.
Samsung Galaxy A50 и Galaxy A30 стали доступны для предзаказа в России
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