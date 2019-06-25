Samsung выпустила обновление для смартфонов Galaxy A30 и Galaxy A70

Samsung выпустила обновление для смартфона Galaxy A30 и Galaxy A70, в котором содержится новая заплатка безопасности операционной системы и ряд улучшений, повышающих стабильность работы смартфонов.

Для Galaxy A70 в новой прошивке улучшена работа подэкранного сканера и самого сенсорного дисплея.

Все особенности обновления в компании пока не разрывают, так как его пока распространяют выборочно в некоторых странах, а в случае отсутствия багов его начнут рассылать по «воздуху» глобально.

Для установки обновления на Galaxy A30 на смартфоне должно быть свободно 645 МБ, а на Galaxy A70 – 470 МБ.