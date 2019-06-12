Samsung выпустила крупное обновление для «умных» часов Galaxy Watch с LTE

Samsung уже практически завершила обновление своих смартфонов до девятой версии «Андроид». Теперь очередь дошла до «умных» часов.

Galaxy Watch, Gear S3 и Gear Sport уже получили новую прошивку с оболочкой One UI, а теперь очередь дошла до 46-мм версии Galaxy Watch с LTE.

Обновление приносит не только изменение интерфейса, но также и ряд новых функций.

Так, в устройстве появится возможность устанавливать новую цель активности, новые режимы для плавания и специальный спящий режим. Обновление с One UI уже начали распространять в США и Европе.