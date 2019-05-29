Samsung выпустила контролеры питания для зарядок мощностью до 100 Вт

Samsung Electronics анонсировала два контролера питания, которые смогут заряжать смартфоны с мощностью до 100 Вт.

Один из контролеров питания USB Type-C Power Delivery 3.0 и он уже выпускается, а второй поступит в продажу позже.

Чипы созданы на платформе eFlash, которая и обеспечивает поддержку зарядок мощностью до 100 Вт.

Также новые контролеры позволят следить за температурой аккумулятора, гаджета и уровнем влажности.

Помимо этого, USB Type-C Power Delivery 3.0 обеспечит защиту от несанкционированных зарядок и кодирование данных.

Новые контролеры питания могут быть установлены на смартфоны, ноутбуки, планшеты и мониторы.