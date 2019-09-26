Samsung выпустила более доступный вариант Galaxy M30

Samsung выпустила более доступный вариант Galaxy M3026.09.2019 13:16
Samsung выпустила новую версию смартфона Galaxy M30. Эта недорогая модель была представлена в феврале, и на старте продаж она предлагалась в версиях с 4/64 или 6/128 ГБ памяти.
Теперь производитель выпустил более доступный вариант смартфона – 3/32 ГБ.
В остальном смартфон повторяет старшие версии. Так, в устройстве установлен 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и вырезом в верхней части под фронтальную камеру с датчиком на 16 Мп.
На задней панели размещена тройная камера с 13 Мп и двумя 5 Мп модулями. Процессор в аппарате от компании Samsung, а это Exynos 7904 с частотой до 1,8 ГГц.
В США новая версия Galaxy M30 стоит 140 долларов.
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