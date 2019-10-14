Samsung выпустила бета-версию Android 10 для серии Galaxy S10

Samsung выпустила бета-версию Android 10 для серии Galaxy S1014.10.2019 18:06
Samsung готовится к обновлению смартфонов до новой версии Android, и первыми десятый «Андроид» должны получить Galaxy S10, S10+ и S10e.
Пока для указанных моделей доступна бета-версия оболочки OneUI 2.0 на базе Android 10.
Ее можно установить через приложение Samsung Members, но для этого нужно в компанию отправить заявку на участие в бета-тестировании.
OneUI 2.0 пока предлагается только в США, Германии и Южной Кореи, причем домашний рынок первым получил возможность протестировать новую фирменную оболочку OneUI 2.0 с Android 10.
В новой прошивке добавили «корзину», новые возможности обратной беспроводной зарядки и повысили удобство использования современных фаблетов одной рукой.
Просмотры:Метки: Samsung