Samsung выпустила бета-версию Android 10 для серии Galaxy S10

Samsung готовится к обновлению смартфонов до новой версии Android, и первыми десятый «Андроид» должны получить Galaxy S10, S10+ и S10e.

Пока для указанных моделей доступна бета-версия оболочки OneUI 2.0 на базе Android 10.

Ее можно установить через приложение Samsung Members, но для этого нужно в компанию отправить заявку на участие в бета-тестировании.

OneUI 2.0 пока предлагается только в США, Германии и Южной Кореи, причем домашний рынок первым получил возможность протестировать новую фирменную оболочку OneUI 2.0 с Android 10.

В новой прошивке добавили «корзину», новые возможности обратной беспроводной зарядки и повысили удобство использования современных фаблетов одной рукой.