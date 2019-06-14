Samsung возможно запатентовала Galaxy S12 с изогнутым 3D-экраном

Южнокорейская компания запатентовала новый смартфон, которым предположительно может оказаться Galaxy S12.



В патенте описывают устройство с изогнутым 3D-экраном, в котором не будет рамок. Стоит отметить, что патент на такой смартфон компания подала еще три года назад, однако только теперь они стали доступны для общественности во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности.

Там были опубликованы и патентные изображения. В патенте описывают смартфон, в котором экран будет загибаться на корпус. Таким образом, получается полностью безрамочный аппарат.

В экране предполагается установка сканера отпечатков пальцев, а задняя панель будет стеклянной, что позволит использовать беспроводную зарядку.

Предполагается, что подобный смартфон может выйти на рынок не ранее 2021 года.