Samsung внедрит в свои телевизоры голосовой помощник Google Assistant

Samsung активно развивает свою линейку телевизоров и недавно «АСТЕРА» сообщала, что в январе следующего года корейская компания обновит самые свои самые красивые линейки.

Теперь стало известно, что со следующего года производитель электроники в телевизоры начнет внедрять голосовой помощник от Google.

Сейчас Samsung в телевизорах использует собственный голосовой помощник Bixby, но он работает только в некоторых регионах, а Google Assistant доступен даже в России.

Скорее всего Samsung своим клиентам предложит одновременно два голосовых помощника — Google Assistant и Bixby. Более подробно об этом расскажут на выставке электроники CES 2019.