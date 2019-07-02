Samsung вернул лидерство на российском рынке смартфонов

Лидерство южнокорейская компания вернула на российском рынке смартфонов по итогам второго квартала.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в отчетный период Samsung оказался лидером по продажам новых смартфонов, опередив Honor и Huawei.

Отмечается, что первая оказалась лидером как в денежном, так и в количественном выражении. Доля Samsung в продажах составила 30%. На втором и третьем месте по продажам оказался Honor и Apple.

Также сообщается, что за первые пять месяцев этого года по данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи смартфонов в России составили 13,5 млн штук, а этот результат оказался на шесть процентов выше.

С продаж такого объёма аппаратов получено 216 млрд рублей, что на 12% больше.