Samsung вернул лидерство на российском рынке смартфонов

Samsung вернул лидерство на российском рынке смартфонов02.07.2019 07:43
Лидерство южнокорейская компания вернула на российском рынке смартфонов по итогам второго квартала.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», в отчетный период Samsung оказался лидером по продажам новых смартфонов, опередив Honor и Huawei.
Отмечается, что первая оказалась лидером как в денежном, так и в количественном выражении. Доля Samsung в продажах составила 30%. На втором и третьем месте по продажам оказался Honor и Apple.
Также сообщается, что за первые пять месяцев этого года по данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи смартфонов в России составили 13,5 млн штук, а этот результат оказался на шесть процентов выше.
С продаж такого объёма аппаратов получено 216 млрд рублей, что на 12% больше.
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