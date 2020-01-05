Samsung в свои телевизоры внедрит новую технологию

Samsung в телевизорах QLED 8K 2020 года начнет интегрировать новую технологию Nextgen, разработанную на базе ATSC 3.0.

Это позволить улучшить показатели телевизоров, причем не только в отображении контента, но также и звука.

Технология Nextgen TV на ATSC 3.0 в отличие от ATSC 1.0 имеет возможность приема контента с разрешением до 4К, а в перспективе и до 8К.

Также Nextgen TV обеспечить более качественный и насыщенный звук. Еще перспективный стандарт ATSC 3.0. и Nextgen TV позволяет расширять возможности телевизоров и создать новые сервисы.