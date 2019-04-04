Samsung в России представил новейшие QLED-телевизоры

Корейская компания представила и назвала цены на новые QLED-телевизоры 2019 модельного года.

Модель Samsung Q900R будет предлагаться с экранами от 65 до 82 дюймов, причем самый доступный из них будет стоить 399 990 рублей, а вот самая большая диагональ обойдется уже в 1 299 990 рублей.

Эти цены указаны за панели с экраном 8К. Версии Q90R, Q80R, Q70R и Q60R с 4К дисплеями предложат в размерах от 49 до 82 дюймов.

Их стоимость в зависимости от модели и диагонали будет от 79 990 до 449 990 рублей. Все перечисленные модели в России можно будет купить с 8 апреля. Еще в этом месяце компания начнет принимать заказы на 98 дюймовую модель с разрешением 8К.

Во всех новых QLED-телевизорах 2019 модельного года установлен процессор Quantum, который способен «на лету» повышать качество изображения до разрешения самой матрицы.

Помимо этого телевизоры способны в выключенном состоянии отображать информацию о погоде или демонстрировать работы мировых художников и дизайнеров.

Новинки также позволяют оптимизировать звук в зависимости от сцены, к тому же матрица автоматически подстраивается под освещение комнаты.

Есть еще поддержка HDR10+, настройка цветовых фильтров и технология оптимизации работы экрана при подключенной игровой консоли.

Все модели получили пятиметровый кабель питания, а еще будет предложено крепление на стену, которое создаст эффект парящей панели.

В дальнейшем новые модели получат приложение Apple TV и поддержку технологии AirPlay 2 от Apple.

Это позволит владельцам мобильных устройств от «яблочной» компании дублировать экран смартфона или планшета, а также с телевизора запускать iTunes и приобретать там фильмы.