Samsung в России представил новейшие QLED-телевизоры

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4 мая : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Samsung в России представил новейшие QLED-телевизоры

04.04.2019 21:03

Корейская компания представила и назвала цены на новые QLED-телевизоры 2019 модельного года.
Модель Samsung Q900R будет предлагаться с экранами от 65 до 82 дюймов, причем самый доступный из них будет стоить 399 990 рублей, а вот самая большая диагональ обойдется уже в 1 299 990 рублей.

Эти цены указаны за панели с экраном 8К. Версии Q90R, Q80R, Q70R и Q60R с 4К дисплеями предложат в размерах от 49 до 82 дюймов.

Их стоимость в зависимости от модели и диагонали будет от 79 990 до 449 990 рублей. Все перечисленные модели в России можно будет купить с 8 апреля. Еще в этом месяце компания начнет принимать заказы на 98 дюймовую модель с разрешением 8К.

Во всех новых QLED-телевизорах 2019 модельного года установлен процессор Quantum, который способен «на лету» повышать качество изображения до разрешения самой матрицы.

Помимо этого телевизоры способны в выключенном состоянии отображать информацию о погоде или демонстрировать работы мировых художников и дизайнеров.

Новинки также позволяют оптимизировать звук в зависимости от сцены, к тому же матрица автоматически подстраивается под освещение комнаты.

Есть еще поддержка HDR10+, настройка цветовых фильтров и технология оптимизации работы экрана при подключенной игровой консоли.

Все модели получили пятиметровый кабель питания, а еще будет предложено крепление на стену, которое создаст эффект парящей панели.

В дальнейшем новые модели получат приложение Apple TV и поддержку технологии AirPlay 2 от Apple.

Это позволит владельцам мобильных устройств от «яблочной» компании дублировать экран смартфона или планшета, а также с телевизора запускать iTunes и приобретать там фильмы.

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