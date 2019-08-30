Samsung в Корее начала тестировать смарт-динамик Galaxy Home Mini

Samsung еще год назад представила смарт-колонку Galaxy Home с поддержкой голосового ассистента Bixby.

Но это устройство до полок магазинов так и не добралось и когда колонка поступит в продажу неизвестно.

При этом компания в Южной Корее запустила бета-тестирование смарт-динамика Galaxy Home Mini.

Параметры колонки пока не раскрывают, но было сказано, что в ней есть голосовой помощник Bixby, а над устройством работали специалисты компании AKG.



Судя по опубликованным изображениям, Galaxy Home Mini на верхней части корпуса получила кнопки управления, а голосовой помощник Bixby способен управлять различными гаджетами системы «умного» дома и интернета вещей.