Samsung в два раза увеличит в Китае производство смартфонов

Samsung для снижения затрат на производство смартфонов стала переносить свои предприятия в Китай и другие страны.

Также корейская компания стала пользоваться услугами ODM-производителей.

Но им отдали только недорогие смартфоны, и согласно отчету, они в 2019 году выпустят только 10% всех смартфонов Samsung.

В следующем году Samsung в два раза увеличит количество заказов у ODM-производителей.

Таким образом, около 60 млн смартфонов будет выпущено китайскими подрядчиками.

Сейчас Samsung работает с компаниями Wingtech и Huaqin, а в 2020 году возможно контракты подпишут с другими компаниями.

Стоит отметить, что производство у ODM позволяет компании снизить затраты, и выпускать устройства по доступной цене.