Samsung в 2019 году сократит инвестирование в производство микросхем

В следующем году корейская компания намерена сократить инвестиции в производство микросхем памяти.

Стоит отметить, что Samsung Electronics является крупнейшим в мире производителем микросхем и по последним прогнозам, в 2019 году ожидается значительное падение цен на память, которое на самом деле не очень выгодно для компании.

Чтобы предотвратить быстрое падение корейская компания намерена сократить инвестирование в производство и выпустить меньше DRAM и NAND микросхем памяти.

По данным источника, для этого компания уже пересмотрела свою стратегию бизнеса и подготовилась к переизбытку, который ожидается в следующем году.