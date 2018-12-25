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Samsung в 2019 году до Android Pie обновит 24 устройства

25.12.2018 18:32

Вчера «АСТЕРА» сообщала, что флагманские смартфоны Samsung начали получать стабильную версию новой операционной системы с фирменной оболочкой One UI.
Эта оболочка пришла на смену Samsung Experience и по заявлению пользователей она удобнее и быстрее.
Теперь стало известно, какие именно смартфоны Galaxy получат Android Pie с новой One UI.

Несмотря на то, что Galaxy S9 и S9+ уже начали получать прошивку, они все равно числятся в общем списке, так как массовое распространение ОС начнется только в январе 2019 года.

В целом Samsung в 2019 году намерена обновить до нового Android 23 модели, причем некоторые аппараты начнут получать прошивку ближе к концу года, когда уже выйдет новая версия Android.

Так, Galaxy S9 и Galaxy S9+ обновят в январе, Galaxy Note 9 получит новую прошивку в феврале.

Весной обновят Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8, Galaxy A8 2018, Galaxy A8+ 2018, Galaxy A7 2018, Galaxy A9 2018, Galaxy Tab S4 10.5, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J6, Galaxy J6+ и Galaxy A8 Star.

Летом обновление начнут распространять только для двух моделей — Galaxy J7 2017 и Galaxy J7 Duo, а вот осенью Android Pie появится для Galaxy Xcover4, Galaxy J3 2017, Galaxy Tab S3 9.7, Galaxy Tab A 2017, Galaxy Tab Active2 и Galaxy Tab A 10.5.

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