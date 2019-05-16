Как известно, компания Samsung перенесла сроки полноценных продаж своих гибких смартфонов на вторую половину года, хотя изначально планировалось их вывести на рынок в конце апреля.

Однако в гибких устройствах выявили проблемы, связанные с самим экраном. Сегодня авторитетные источники сообщили, что Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold и вполне возможно, что уже в ближайшее время компания объявит новые сроки старта продаж новинки.

Сообщается, что в смартфоне исправили недоработку с защитной пленкой, которая является частью экрана. Теперь эта пленка должна стать менее заметной для пользователя, чтобы ее не отклеивали.

Также была решена проблема с попаданием пыли и мусора под пленку, которые повреждают экран.

Сейчас производитель проводит тестирование доработанных аппаратов, по результатам которых будет принято решение о старте продаж.