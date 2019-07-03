Samsung уволила более 1 000 сотрудников из-за Xiaomi

Об этом сообщило издание The Economic Times. По информации журналистов, Samsung уволила более 1 000 сотрудников из-за высокой конкуренции с Xiaomi в Индии.

В издании уточнили, что увольнение коснулось сотрудников из разных отделов, в числе которых отдел продаж, маркетинга, производства и другие.

В Индии Samsung остается второй по продажам смартфонов с долей рынка в 15%, тогда как Xiaomi занимает 43%. В данном случае речь идет об онлайн-продажах.

Также сообщается, что на этом рынке 40% продаж Samsung приходится именно на онлайн-каналы.

В свою очередь Samsung уже отреагировала на сообщение в СМИ, отметив, что данная информация вводит в заблуждение, но при этом опровергать увольнение компания не стала.

Но было отмечено, что за последний год на территории Индии было создано две тысячи новых рабочих мест, а до конца года планируется создать дополнительные рабочие места.