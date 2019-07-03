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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Колонка эксперта

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Samsung уволила более 1 000 сотрудников из-за Xiaomi

03.07.2019 18:29

Об этом сообщило издание The Economic Times. По информации журналистов, Samsung уволила более 1 000 сотрудников из-за высокой конкуренции с Xiaomi в Индии.
В издании уточнили, что увольнение коснулось сотрудников из разных отделов, в числе которых отдел продаж, маркетинга, производства и другие.

В Индии Samsung остается второй по продажам смартфонов с долей рынка в 15%, тогда как Xiaomi занимает 43%. В данном случае речь идет об онлайн-продажах.

Также сообщается, что на этом рынке 40% продаж Samsung приходится именно на онлайн-каналы.

В свою очередь Samsung уже отреагировала на сообщение в СМИ, отметив, что данная информация вводит в заблуждение, но при этом опровергать увольнение компания не стала.

Но было отмечено, что за последний год на территории Индии было создано две тысячи новых рабочих мест, а до конца года планируется создать дополнительные рабочие места.

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