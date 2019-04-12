Первые покупатели флагманских смартфонов южнокорейской компании после некоторого времени использования устройства начали жаловаться на плохую работу экранного сканера отпечатков пальцев.

По мере увеличения числа пользователей Galaxy S10 стало больше жалоб на работу сканера. На жалобы пользователей отреагировали в компании и пообещали устранить проблему.

В результате производителю удалось найти и исправить причину плохой работы сканера.

В итоге Samsung устранила проблему с экранным сканером в Galaxy S10 за счет обновления программного обеспечения.

Пользователи, которые установили обновление, уже отметили отсутствие проблемы, сообщая, что сканер стал срабатывать мгновенно.