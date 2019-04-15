Samsung тайно запустила и прекратила продажи гибкого Galaxy Fold

Оказалось, что еще три дня назад компания Samsung на территории США без громких анонсов начала продажи своего гибкого смартфона Galaxy Fold.



Согласно официальному заявлению, старт продаж новинки должен состояться 25 апреля, при этом первая партия раньше времени стала доступна для заказа, которые очень быстро прекратили в связи с тем, что все смартфоны были распроданы.

Тем не менее зарубежные журналисты выяснили, что Galaxy Fold все же можно приобрести по предзаказу на официальной страничке Samsung.

Сообщается, что на этой странице предлагается выбрать оператора T-Mobile или AT&T и контракт на 24 месяца.