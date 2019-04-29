Samsung создает собственный игровой сервис PlayGalaxy Link

Игровые сервисы станут основой будущего игрового мира, и в этот сектор сейчас стараются войти крупнейшие компании мира.

В прошлом месяце о создании игрового сервиса заявила Apple, а теперь стало известно, что подобное решение разрабатывает корейская компания Samsung. Сервис станет эксклюзивом для владельцев смартфонов компании.

Информация об игровом сервисе появилась после оформления патента, в котором упоминается название PlayGalaxy Link и оно будет загружаться на смартфон.

В патенте также упоминается о турнирах и играх с режимом виртуальной реальности.

Предположительно речь идет о целом комплексе, который обеспечит владельцам Galaxy смартфонов полный выход в игровой мир, созданный компанией.

Специалисты полагают, что PlayGalaxy Link будет аналогом Apple Arcade, в котором по подписке предоставляются эксклюзивные игры без рекламы и доната.