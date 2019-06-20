Зарубежные источники сообщили о возможности сотрудничества производителя электроники с американской компанией Tesla.



Как стало известно, Samsung совместно с Tesla может выпустить особый Galaxy Note10.

Более того, сообщается, что такая новинка получит название Galaxy Note10 Tesla Edition.

На основе слухов уже даже создали рендерное изображение. Стоит отметить, что официально о сотрудничестве компании не объявляли.