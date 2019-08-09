Samsung скоро выпустит «умную» колонку Galaxy Home с Bixby

Samsung скоро выпустит «умную» колонку Galaxy Home с Bixby09.08.2019 20:14
Samsung свою «умную» колонку Galaxy Home с фирменным голосовым помощником Bixby представила год назад, но в продажу она до настоящего времени так и не поступила.
Некоторые ожидали, что ее финальный вариант будет представлен на мероприятии Galaxy Unpacked, но о колонке так ничего и не упомянули.
После проведения мероприятия представитель корейской компании сказал журналистам, что проект с Galaxy Home еще жив, а сейчас разработчики ее дорабатывают и улучшают.
Стоит отметить, что изначально Galaxy Home планировали запустить в продажу в апреле, но потом старт продаж перенесли на третий квартал.
Помимо Galaxy Home еще ведет разработку «умной» колонки меньше размера, которую зарегистрировали в базе Федеральной комиссии по связи США FCC, но о ней с тех пор ничего не сообщали.
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