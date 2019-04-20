Samsung скоро выпустит бюджетный смартфон Galaxy A10e

Похоже компания Samsung решила составить серьезную конкуренцию смартфонам китайских компаний.

Как известно, в прошлом месяце для индийского рынка был представлен смартфон Galaxy A10, а он оказался самым доступным вариантов в линейке.

Однако, похоже, готовится еще более доступная модификация смартфона с названием Galaxy A10e. Упоминание о новинке появилось в сертификационном ведомстве Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance.

В базах новый смартфон проходит под модельным номером SM-A102U. Судя по данным, в Galaxy A10e будет установлена ОС Android 9.

Больше подробностей о смартфоне неизвестно, но можно предположить, что его стоимость составит около 100 долларов.