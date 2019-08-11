Этот сертификационный регулятор позволил узнать некоторые подробности о смартфоне.

Samsung сертифицировала в Bluetooth SIG смартфон Galaxy A90, где указано, что модель будет представлена в двух вариантах, где одна получит поддержку работы в сетях четвертого, а вторая пятого поколения.

Модели в базе проходят с номерами SM-A908N и SM-A908B и обе они будут оснащены Bluetooth 5.0.

В смартфоне будет установлен топовый процессор Snapdragon 855, минимум 6 ГБ оперативной памяти, а в старшей модели будет еще и тройная основная камера. Больше подробностей о Galaxy A90 пока нет.