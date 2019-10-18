Samsung разрешила приобретать смартфоны по подписке всем россиянам

Samsung теперь позволяет воспользоваться их фирменной программой Samsung Forward на территории всей России.

Теперь «чтобы пользоваться смартфоном Galaxy, не обязательно его покупать», сообщается на сайте программы Samsung Forward.

Корейская компания предлагает россиянам взять смартфон по подписке на год, а после пользователь может бесплатно обменять Galaxy на другой или доплатить остаточную стоимость и оставить его себе.

Оформить заявку на новый смартфон можно на сайте программы, а после ее рассмотрения и одобрения смартфон Samsung можно будет забрать в ближайшем магазине, указанном на сайте Samsung Forward.