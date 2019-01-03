Samsung разработала процессор для автомобилей Audi

Samsung разработала новый процессор для мультимедийных систем автомобилей, который будет устанавливается в машины Audi и как ожидается первые авто с информационной системой на базе новых чипов выйдут в 2021 году.

Процессор Samsung Exynos Auto V9 создан на базе ядер ARM Cortex-A76 с частотой до 2,1 ГГц. В чипе также реализовали систему безопасности по стандарту ASIL-B.

В новом процессоре встроили графический ускоритель Mali G76, а за звук отвечает блок HiFi 4.

Также есть поддержка оперативной памяти стандарта LPDDR4 и LPDDR5. В целом процессор одновременно может распознать до шести дисплеев и 12 камер.

Возможно новый процессор и мультимедийную систему от Audi покажут 8 января на выставке CES 2019.