Samsung разработала процессор для автомобилей Audi

Samsung разработала процессор для автомобилей Audi03.01.2019 14:46
Samsung разработала новый процессор для мультимедийных систем автомобилей, который будет устанавливается в машины Audi и как ожидается первые авто с информационной системой на базе новых чипов выйдут в 2021 году.
Процессор Samsung Exynos Auto V9 создан на базе ядер ARM Cortex-A76 с частотой до 2,1 ГГц. В чипе также реализовали систему безопасности по стандарту ASIL-B.
В новом процессоре встроили графический ускоритель Mali G76, а за звук отвечает блок HiFi 4.
Также есть поддержка оперативной памяти стандарта LPDDR4 и LPDDR5. В целом процессор одновременно может распознать до шести дисплеев и 12 камер.
Возможно новый процессор и мультимедийную систему от Audi покажут 8 января на выставке CES 2019.
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