Samsung разрабатывает смартфон с 3D-экраном

Samsung запатентовала смартфон с 3D экраном. Патентное изображение было опубликовано управлением США по патентам и торговым маркам.

Новый экран можно назвать революционным, так как он загибается на все стороны устройства и позволяет выполнить смартфон без рамок.

3D дисплей дает большие возможности при управлении, так как можно задействовать боковые части экрана и расположить на них пиктограммы приложений и разную информацию, а также кнопки быстрого доступа.

Samsung в патентной заявке указала, что подобные экраны могут использоваться на разных устройствах – телевизорах, часах, планшетах и смартфонах.

Не исключено, что через несколько лет подобные экраны будут использоваться на смартфонах серии Galaxy.