Samsung разрабатывает первый в мире планшет с 5G

Корейский производитель электроники работает над новым планшетом, который возможно станет первым в мире с поддержкой сетей пятого поколения.

В то время как смартфоны с 5G на рынке уже не являются чем-то новеньким, планшеты с такой технологией еще никто не выпустил и возможно именно Samsung станет первой.

Упоминание о таком планшете обнаружили в базе регулятора в Южной Корее. Там модель проходит под модельным номером SM-T866N.

Есть данные, что планшетом с 5G окажется новая версия Galaxy Tab S6. Больше подробностей о проекте пока неизвестно.