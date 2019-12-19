Samsung разрабатывает новые планшеты с пером S Pen

Samsung в следующем году расширит количество устройств с поддержкой фирменного пера S Pen.

В продаже появится смартфон Galaxy Note 10 Lite, а теперь сообщается про новые планшеты с S Pen.

Они пока проходят под номерами SM-P610 и SM-P615 и как утверждает источник, это одно и то же устройство, но будет отличаться поддержкой четвертого или пятого поколения сетей.

Про будущие планшетные компьютеры подробной информации пока нет. Инсайдер сообщил, что они пока находятся на ранней стадии проектирования.

Можно предположить, что устройства получат минимум 64 ГБ постоянной памяти и 4 ГБ оперативной.

Сейчас корейская компания на рынке предлагает планшет Galaxy Tab А with S Pen. Эта модель оснащена процессором Exynos 7904, и 3 ГБ ОЗУ.