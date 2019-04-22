В распоряжении корейских СМИ оказались данные о том, что в компании Samsung разрабатывают новые версии и дизайн для своего гибкого смартфона Galaxy Fold.

Как стало известно, Samsung разрабатывает 8- и 13-дюймовые версии гибкого Galaxy Fold, причем они могут быть готовы уже до конца этого года.

Обе новинки будут складываться в двух местах, тогда как представленная модель сгибается только посередине.

Восьмидюймовая версия будет иметь сгибающийся экран только внутрь, тогда как второй вариант сможет в одной части экрана сгибаться внутрь, а во второй — наружу.