Samsung разогнала 5G до скорости 210 километров

Samsung и Южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom протестировали 5G на большой скорости.

Для этого компании установили базовые станции на гоночной трассе, а на гоночный автомобиль установили смартфоны с поддержкой 5G.

Испытания провели на трассе Korea International Circuit, а для тестов использовали оборудование Samsung 5G mmWave и станции 5G New Radio.

На заезде проверили бесшовность перехода между станциями на большой скорости.

Средняя скорость движение на трассе составила 210 км/ч, и даже на такой скорости запись с камер смартфонов и передача велась без задержек и разрывов связи.