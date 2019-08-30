Samsung разогнала 5G до скорости 210 километров

Samsung разогнала 5G до скорости 210 километров30.08.2019 16:33
Samsung и Южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom протестировали 5G на большой скорости.
Для этого компании установили базовые станции на гоночной трассе, а на гоночный автомобиль установили смартфоны с поддержкой 5G.
Испытания провели на трассе Korea International Circuit, а для тестов использовали оборудование Samsung 5G mmWave и станции 5G New Radio.
На заезде проверили бесшовность перехода между станциями на большой скорости.
Средняя скорость движение на трассе составила 210 км/ч, и даже на такой скорости запись с камер смартфонов и передача велась без задержек и разрывов связи.
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