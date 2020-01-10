Компания Samsung начала подогревать интерес к своей флагманской линейке смартфонов, презентация которой состоится 11 февраля.

Samsung распространила новый тизер флагмана Galaxy S20, в котором подтвердила частоту экранов в 120 Гц. В новинке установят 2К экран.

Также в тизере есть намек на три модели линейки. Как известно, новые флагманы будут представлены моделями Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra, где последний будет относиться к премиальным устройствам, а первый это более доступный вариант смартфона.

Как известно, 11 февраля будет представлен и следующий Samsung Galaxy Fold 2, который также упоминается в тизере.

Он на рынок выйдет под названием Galaxy Bloom, хотя ранее предполагалось, что это рабочее название смартфона.