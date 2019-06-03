Samsung раскрыла дизайн новых ноутбуков Notebook 7 и Notebook 7 Force

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3 июля : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Samsung раскрыла дизайн новых ноутбуков Notebook 7 и Notebook 7 Force

03.06.2019 10:29

Samsung решила показать новые ноутбуки серии Notebook 7, но их технические характеристики в компании называть не стали. Пока неизвестно, когда ноутбуки Notebook 7 поступят в продажу и сколько они будут стоить. Линейка Notebook 7 представлена моделями с 13,3 и 15,6 дюймовыми экранами.

В младшем варианте будет использоваться только дискретная графика, а в 15-дюймовой модели установить еще видеокарту NVIDIA GeForce MX250, тогда как в версии Notebook 7 Force видеоускоритель будет NVIDIA GeForce GTX 1650.


Все модели созданы на базе процессора Intel Core восьмого поколения. Оперативной памяти в ноутбуках будет до 16 ГБ, а SSD накопитель до 1 ТБ.

В ноутбуках будет еще подсветка клавиатуры, сканер отпечатка пальца и интерфейсы USB Type-C, USB 3.0, HDMI.

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