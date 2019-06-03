Samsung раскрыла дизайн новых ноутбуков Notebook 7 и Notebook 7 Force

Samsung решила показать новые ноутбуки серии Notebook 7, но их технические характеристики в компании называть не стали. Пока неизвестно, когда ноутбуки Notebook 7 поступят в продажу и сколько они будут стоить. Линейка Notebook 7 представлена моделями с 13,3 и 15,6 дюймовыми экранами.

В младшем варианте будет использоваться только дискретная графика, а в 15-дюймовой модели установить еще видеокарту NVIDIA GeForce MX250, тогда как в версии Notebook 7 Force видеоускоритель будет NVIDIA GeForce GTX 1650.



Все модели созданы на базе процессора Intel Core восьмого поколения. Оперативной памяти в ноутбуках будет до 16 ГБ, а SSD накопитель до 1 ТБ.

В ноутбуках будет еще подсветка клавиатуры, сканер отпечатка пальца и интерфейсы USB Type-C, USB 3.0, HDMI.