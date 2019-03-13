Samsung проектирует гибкий смартфон для ношения на запястье

Samsung проектирует гибкий смартфон для ношения на запястье13.03.2019 12:15
Samsung Electronics запатентовала новый гибкий смартфон, который можно носить на руке.
Заявка была оформлена во всемерной организации интеллектуальной собственности и на основании патентных изображений ресурс LetsGoDigital сделал качественные рендеры аппарата.
Гибкий смартфон получит очень вытянутый экран, который позволяет полностью охватить запястье пользователя.
В аппарате на обратной стороне еще установили двойную камеру, а в верхней и нижней части устройства расположены магниты для фиксации аппарата на запястье.
Пока неизвестно, как Samsung собирается позиционировать подобное устройство — как браслет или все-таки полноценный смартфон.
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