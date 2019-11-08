Samsung продолжает снижать стоимость популярных смартфонов

Как минимум две модели смартфонов корейской компании стали дешевле, но пока речь идет только о снижении стоимости на индийском рынке.

Там стал дешевле Galaxy A50s и Galaxy A30s, причем цены на последний снижают уже не первый раз.

Обе модели устройств пользуются неплохим спросом, а со сниженной ценой продажи еще вырастут.

Так, Galaxy A50s предлагается по цене от 280 до 310 долларов в зависимости о версии, а ранее стоимость варьировалась от 320 до 350 долларов.

Galaxy A30s теперь имеет ценник 225 долларов, что на 15 долларов меньше.