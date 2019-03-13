Samsung продаст за три недели более 10 млн Galaxy S10

Успех флагманской линейке еще с момента ее презентации предрекали многие эксперты.

К тому же в самой компании возлагают большие надежды на новые Samsung Galaxy S10 и предполагают, что они окажутся успешнее предшественника.

Смартфоны поступили в продажу на прошлой неделе, но уже предварительно клиенты оставили много заявок.

Специалисты компании прогнозируют, что до конца июня суммарные объёмы продаж превысят более 20 млн проданных экземпляров.

С учетом уже оставленных предзаказов и продаж Galaxy S10 уже через три недели после старта продаж объёмы превысят 10 млн устройств.

Если говорить о предшественниках модели, то они за период до конца июня были проданы в количестве более 9 млн штук.