Samsung продала миллион складных смартфонов Galaxy Fold

Раскладной смартфон с гибким экраном нельзя назвать успешным продуктом, к тому же его старт продаж начался с проблем и после их устранений на Samsung Galaxy Fold все равно жаловались.

Но это не помешало Galaxy Fold с октября разойтись тиражом более 1 млн экземпляров.

Стоит отметить, что данная модель является самым дорогим серийным смартфоном компании. Цена Galaxy Fold составляет $2400.

Текущие показатели продаж раскладных смартфонов являются ярким примером того, что они востребованы на рынке, несмотря на высокую стоимость.

При этом спрос на смартфоны Sony продолжает падать. Японская компания во втором квартале реализовала около 900 тыс. смартфонов, а в третьем квартале продажи оказались еще меньше – 600 тыс. смартфонов.