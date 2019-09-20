Samsung продает часы Galaxy Watch Active 2 в России дешевле чем в Европе

В России стартовал прием заказав на часы Samsung Galaxy Watch Active 2. Это устройство было представлено в августе, и сейчас его можно заказать по цене от 19 990 рублей.

Samsung предлагает Galaxy Watch Active 2 в алюминиевом и стальном корпусе диаметром 40 мм и 44 мм. На российском рынке алюминиевая версия 40 мм стоит 19 990 рублей, а 44 мм модификация часов оценивается в 24 990 рублей.

Стальные Galaxy Watch Active 2 на 40 мм и 44 мм стоят 26 990 рублей и 31 990 соответственно. В Европе «умные» часы Samsung Galaxy Watch Active 2 стоят немного дороже.

Покупатели, которые оформят заказ на новинку 26 сентября в подарок еще получат внешний аккумулятор со встроенной беспроводной зарядкой. «Живые» продажи Galaxy Watch Active 2 начнутся 27 сентября.