Samsung привезла в Россию флагманский телевизор Samsung Q900R 8K

Компания Samsung в России начала принимать заказы на телевизор Samsung Q900R 8K Smart QLED TV 2019 с экраном диагональю 55-дюймов.

Новинку можно приобрести на официальном сайте компании или в фирменных магазинах Samsung.

Разрешением дисплея Samsung Q900R 8K составляет 7680×4320 пикселей. Используемая матрица в телевизоре QLED, и она не подвержена выгоранию пикселей, как в AMOLED дисплеях.

За счет процессора Quantum Processor 8K телевизор самостоятельно будет распознавать картинку и повышает ее разрешение до 8К.

Такая система работает со стриминговыми сервисами, консолями, ТВ-приставками и смартфонами.

Помимо этого, телевизор Samsung Q900R 8K 55 получил режим Ambient, который в выключенном состоянии автоматически подстраивается по цвет и рисунок стены.

Также в режиме ожидания телевизор на экране может отображать прогноз погоды, различные заставки и фотографии. Новинку в РФ оценили в 249 990 рублей.