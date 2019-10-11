Samsung привезла в Россию флагманский телевизор Samsung Q900R 8K

Samsung привезла в Россию флагманский телевизор Samsung Q900R 8K11.10.2019 15:51
Компания Samsung в России начала принимать заказы на телевизор Samsung Q900R 8K Smart QLED TV 2019 с экраном диагональю 55-дюймов.
Новинку можно приобрести на официальном сайте компании или в фирменных магазинах Samsung.
Разрешением дисплея Samsung Q900R 8K составляет 7680×4320 пикселей. Используемая матрица в телевизоре QLED, и она не подвержена выгоранию пикселей, как в AMOLED дисплеях.
За счет процессора Quantum Processor 8K телевизор самостоятельно будет распознавать картинку и повышает ее разрешение до 8К.
Такая система работает со стриминговыми сервисами, консолями, ТВ-приставками и смартфонами.
Помимо этого, телевизор Samsung Q900R 8K 55 получил режим Ambient, который в выключенном состоянии автоматически подстраивается по цвет и рисунок стены.
Также в режиме ожидания телевизор на экране может отображать прогноз погоды, различные заставки и фотографии. Новинку в РФ оценили в 249 990 рублей.
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