Samsung привезла в РФ 49-дюймовый игровой монитор за 109 990 рублей

Российский офис Samsung объявил о старте продаж 49-дюймового игрового монитора Samsung C49RG90SSI.

Эта модель была показана в 2019 году на выставке CES. В мониторе 49-дюймовый экран получил соотношение сторон 32:9. Его разрешение составляет 5120х1440 пикселей и купить его в России можно за 109 990 рублей.

Samsung C49RG90SSI является настоящим игровым монитором, а его радиус кривизны составляет 1800 мм.

Дисплей получил частоту обновления 120 Гц, динамический диапазон HDR10 и поддержку системы AMD Radeon FreeSync 2.

По своему разрешению 49-дюймовый монитор заменит два рядом стоящих 27-дюймовых дисплея, к тому же на корейский монитор можно сразу выводить два отдельных сигнала, а для этого сзади устройства расположено два Display Port и один HDMI. Есть также порт USB 3.0 и разъем для гарнитуры.