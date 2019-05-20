Samsung привезла в РФ 49-дюймовый игровой монитор за 109 990 рублей

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20 июня : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Samsung привезла в РФ 49-дюймовый игровой монитор за 109 990 рублей

20.05.2019 23:53

Российский офис Samsung объявил о старте продаж 49-дюймового игрового монитора Samsung C49RG90SSI.
Эта модель была показана в 2019 году на выставке CES. В мониторе 49-дюймовый экран получил соотношение сторон 32:9. Его разрешение составляет 5120х1440 пикселей и купить его в России можно за 109 990 рублей.

Samsung C49RG90SSI является настоящим игровым монитором, а его радиус кривизны составляет 1800 мм.

Дисплей получил частоту обновления 120 Гц, динамический диапазон HDR10 и поддержку системы AMD Radeon FreeSync 2.

По своему разрешению 49-дюймовый монитор заменит два рядом стоящих 27-дюймовых дисплея, к тому же на корейский монитор можно сразу выводить два отдельных сигнала, а для этого сзади устройства расположено два Display Port и один HDMI. Есть также порт USB 3.0 и разъем для гарнитуры.

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